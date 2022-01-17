МИД Ирана: стороны на переговорах в Вене обсуждают четыре текста соглашения по атому

ТЕГЕРАН, 17 января. /ТАСС/. Стороны переговорного процесса по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене обсуждают четыре текста, на основе которых должно быть выработано заключительное соглашение. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Делегации взяли передышку в несколько дней в своих столицах после интенсивных переговоров в Вене, которые были сконцентрированы на четырех основных текстах, посвященных различным проблемам", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, "множество пунктов [соглашения] готовы и некоторые противоречия были разрешены". "При этом остаются ключевые пункты, которые требуют конкретных политических действий, и Вашингтон должен объявить о своем решении по оставшимся вопросам и снятию санкций", - добавил он.

По сведениям агентства Reuters, которое ссылалось на свой близкий к переговорам источник, между США и Ираном остается большое количество нерешенных вопросов, которые стороны пытаются урегулировать путем непрямых переговоров. Однако переговоры, по выражению источника, все же идут в верном направлении.

3 января в австрийской столице возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.