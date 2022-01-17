Глава Минобороны Британии сравнил расширение НАТО на Восток и блокаду Ленинграда

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО, принимая в свой состав государства Восточной Европы, не стремится взять Россию в кольцо.

"Лишь 5 из 30 членов альянса соседствуют с Россией. Только 1/16 часть российских границ приходится на [страны] НАТО. Если считать окружением тот факт, что 6% вашего периметра заблокировано, то, нет сомнений, храбрецы, сражавшиеся за Арнем или Ленинград во Второй мировой войне, могли бы резко высказаться на сей счет", - отметил руководитель британского военного ведомства в опубликованной в понедельник статье для газеты The Times.

Британский министр указал, что российские опасения относительно деятельности НАТО ничем не обоснованы, поскольку организация является "оборонным альянсом". Кроме того, согласно Уоллесу, НАТО не проводила политику целенаправленного расширения на Восток, однако страны региона сами пожелали вступить в организацию из соображений собственной безопасности.

Глава Минобороны Великобритании также назвал ложной информацию министра обороны РФ Сергея Шойгу о готовящейся США провокации на Украине с использованием химического оружия. "Очевидно, Кремль хочет, чтобы мы обсуждали эти ложные утверждения, а не реальную повестку президента Российской Федерации [Владимира Путина]", - указал он. По его мнению, делая подобные заявления, российское руководство стремится создать видимость "ложной угрозы".

21 декабря 2021 года Шойгу на заседании коллегии Минобороны сообщил, что в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социальных значимых объектах, осуществляют подготовку украинских силовых операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Шойгу также отметил, что для совершения провокаций в населенный пункт Авдеевка и село Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.