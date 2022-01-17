Facebook разблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

ВЕНА, 17 января. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook после трех дней блокировки восстановила в понедельник доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель российской делегации Константин Гаврилов.

"Наш аккаунт в Facebook только что разблокировали, - сказал Гаврилов. - Блокировка длилась три дня. Надеемся, что в будущем такие глупые выходки со стороны Facebook не повторятся".

По его словам, в разблокировке "помогла поддержка МИД РФ, обратившегося в Facebook с требованием объяснить причины блокировки, а также мощный артиллерийский залп Роскомнадзора". Руководитель делегации РФ выразил искреннюю признательность всем, кто был вовлечен в эти.