В результате пожара в Абу-Даби погибли три человека

КАИР, 17 января. /ТАСС/. Три человека погибли и шесть пострадали в понедельник в результате пожара на объекте Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на полицию.

"В результате инцидента погибли гражданин Пакистана и два гражданина Индии, еще шесть человек получили травмы легкой и средней степени тяжести", - отмечается в нем. В коммюнике также указывается, что пожар, который к настоящему моменту уже ликвидирован, вспыхнул в промышленной зоне Эль-Мусаффах возле резервуаров ADNOC и привел к взрыву трех цистерн с нефтепродуктами.

Ранее уже сообщалось о пожарах, возникших как в Эль-Мусаффахе, так и на строительной площадке в районе аэропорта Абу-Даби. Тогда же указывалось, что возгорание в воздушной гавани никак не повлияло на авиасообщение, а на месте инцидентов были обнаружены фрагменты, предположительно, от беспилотников.

В полиции Абу-Даби подтвердили наличие мелких объектов, которые могут быть частями дронов, упавших в указанных областях и спровоцировавших пожары и взрывы. Там также заявили о начале всеобъемлющего расследования этих инцидентов.

Между тем йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) уже по сути взяло на себя ответственность за произошедшее, пообещав в ближайшие часы обнародовать информацию о проведенной на территории ОАЭ "боевой операции". В аравийской коалиции под предводительством Саудовской Аравии также заявили, что фиксировали со стороны хуситов "враждебную эскалацию" с использованием беспилотников, в том числе запущенных из международного аэропорта Саны.