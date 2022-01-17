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Глава МИД Хорватии: о безопасности надо говорить и со странами ЕС, не входящими в НАТО

Гордан Радман выразил надежду, что начавшиеся на прошлой неделе переговоры по гарантиям безопасности не останутся "разовой акцией" и что "процесс стабилизации отношений получит дальнейшее развитие"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Страны - члены Европейского союза, которые не входят в НАТО, тоже должны быть подключены к обсуждению проблем обеспечения безопасности. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Хорватии Гордан Радман на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Вопросы безопасности необходимо обсуждать также с Евросоюзом и отдельными странами - членами ЕС, поскольку некоторые из них не входят в НАТО", - отметил он.

Глава хорватского дипведомства выразил надежду, что начавшиеся на прошлой неделе переговоры по гарантиям безопасности будут продолжены, что они не останутся "разовой акцией" и что "процесс стабилизации отношений получит дальнейшее развитие". По его словам, как никогда необходим диалог о том, в чем суть расхождения позиций по вопросам европейской безопасности.

"Для преодоления взаимных разногласий нужно в первую очередь добиваться взаимного доверия, а на данном этапе построения доверительных отношений следует вести разговор об ограничении вооружений", - подчеркнул Радман.

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