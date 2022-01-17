Минск и Москва приступили к планированию проверки сил реагирования Союзного государства

МИНСК, 17 января. /ТАСС/. Генеральные штабы Вооруженных сил Белоруссии и России приступили к планированию совместной проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба белорусского Минобороны.

"Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства", - отмечается в сообщении Telegram-канала Минобороны.

По данным пресс-службы, в ходе проверки предполагается отработать вопросы "перегруппировки на большие расстояния для оперативного создания группировок войск (сил), а также выполнить под руководством командующих объединениями ряд учебно-боевых задач". В частности, уточнили в Минобороны, эти задачи касаются "прикрытия государственной границы на суше и в воздушном пространстве, ведения борьбы с силами специальных операций и незаконными вооруженными формированиями, обороны и удержания занимаемых рубежей, разгрома противника". Также, добавили в пресс-службе, будут оценены возможности транспортно-логистической системы по обеспечению перевозки войск.

"Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск оперативно реагировать на современные вызовы военной безопасности Союзного государства", - отметили в Минобороны Белоруссии.