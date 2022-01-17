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Пункты пропуска на границе Киргизии и Казахстана возобновили работу

При этом при пересечении киргизско-казахстанской границы по-прежнему действуют ограничения, связанные с COVID-19, а также другие ограничения, "определенные казахстанской стороной"

БИШКЕК, 17 января. /ТАСС/. Контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Киргизии и Казахстана с 17 января возобновили работу в обычном режиме. Об этом сообщила в понедельник Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"Пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы перешли на штатный режим работы", - говорится в сообщении.

В начале января пять из семи КПП на границе двух государств были закрыты по просьбе казахстанской стороны в связи с перебоями в работе единой информационной системы пограничников Казахстана.

Между тем, как сообщило погранведомство, при пересечении киргизско-казахстанской границы по-прежнему действуют "ограничения, связанные с COVID-19", а также другие ограничения, "определенные казахстанской стороной".

"По состоянию на 17 января 2022 года обстановка в пунктах пропуска через кыргызско-казахстанскую госграницу стабильная. Скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска не зафиксировано", - подчеркивает погранслужба.

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