Кандидат в президенты Южной Кореи снова выступил в поддержку концепции превентивного удара

СЕУЛ, 17 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты Республики Корея (РК) от ведущей оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ёль пообещал в случае своего избрания укрепить потенциал страны по нанесению превентивного удара в случае ядерной угрозы и разведывательные возможности в отношении КНДР. Об этом говорится в обращении, размещенном в понедельник на странице политика в Facebook.

"Продолжающиеся ракетные пуски КНДР представляют угрозу безопасности Республики Корея, это провокация, которая угрожает жизни граждан нашей страны и их благосостоянию. Я обеспечу возможности нанесения упреждающего удара в рамках концепции Kill Chain, а также разведывательный потенциал, который позволит следить за всеми регионами КНДР", - говорится в тексте. "Только убедительные по своей силе средства сдерживания Севера позволят гарантировать мир для Южной Кореи", - пояснил лидер партии.

Ранее он заявлял, что в случаев пуска с территории КНДР гиперзвуковой ракеты с ядерной боевой частью она сможет "достичь Сеула меньше чем за минуту", а ее перехват в таких условиях будет "практически невозможен". Этим политик аргументирует свою поддержку концепции превентивного удара в случае обнаружения явных признаков неотвратимого применения ядерных вооружений.

По данным Комитета начальников штабов ВС РК, ракеты, запущенные в понедельник КНДР, пролетели около 380 км на максимальной высоте 42 км. С начала 2022 года КНДР провела уже четыре ракетных пуска. Предыдущий был осуществлен 14 января. Тогда военные народной республики пустили две тактические управляемые ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.