Южная Корея выразила протест Японии из-за притязаний на спорные острова Токто

СЕУЛ, 17 января. /ТАСС/. Сеул выразил протест Токио из-за заявления главы японского МИД Ёсимасы Хаяси о суверенитете Японии над островами Токто (японское название - Такэсима). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МИД Республики Корея.

"Правительство Японии должно прекратить свои необоснованные притязания на острова Токто, которые, несомненно, является нашей неотъемлемой территорией исторически, географически и по международному праву", - заявил представитель внешнеполитического ведомства Южной Кореи Чхве Ён Сам.

По его словам, правительству Японии "придется признать, что правильное восприятие истории служит основой для развития перспективных двусторонних отношений".

В декабре 2021 года правительство Японии выразило протест в связи с проведением вооруженными силами Республики Корея учений по обороне островов Токто в Японском море, которые являются предметом территориального спора между двумя странами. Протест был передан по дипломатическим каналам.

Токто представляет собой группу небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются ВС Южной Кореи.