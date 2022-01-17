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Южная Корея выразила протест Японии из-за притязаний на спорные острова Токто

Токио ранее выразил протест в связи с проведением Сеулом учений по обороне островов в Японском море

СЕУЛ, 17 января. /ТАСС/. Сеул выразил протест Токио из-за заявления главы японского МИД Ёсимасы Хаяси о суверенитете Японии над островами Токто (японское название - Такэсима). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МИД Республики Корея.

"Правительство Японии должно прекратить свои необоснованные притязания на острова Токто, которые, несомненно, является нашей неотъемлемой территорией исторически, географически и по международному праву", - заявил представитель внешнеполитического ведомства Южной Кореи Чхве Ён Сам.

По его словам, правительству Японии "придется признать, что правильное восприятие истории служит основой для развития перспективных двусторонних отношений".

В декабре 2021 года правительство Японии выразило протест в связи с проведением вооруженными силами Республики Корея учений по обороне островов Токто в Японском море, которые являются предметом территориального спора между двумя странами. Протест был передан по дипломатическим каналам.

Токто представляет собой группу небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются ВС Южной Кореи.

Теги
ЯпонияРеспублика Корея
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