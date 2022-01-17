Госбюро расследований Украины раскрыло подробности "угольного дела" Порошенко

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины считает, что в так называемом угольном деле о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах бывший президент страны Петр Порошенко решал управленческие и кадровые вопросы, а глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук "являлся коммуникатором". Об этом сообщила в понедельник советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"Медведчук взял на себя функцию коммуникатора, Порошенко решал управленческие и кадровые вопросы, а в случае необходимости оказывал административное влияние", - сказала она.

Раскрывая детали дела, фигурантами которого, помимо Порошенко и Медведчука, являются бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра, Сапьян утверждала, что "в октябре 2014 года представители высшего политического руководства России решили привлечь к подрывной деятельности против Украины Медведчука, у которого были личные связи с представителями российской и украинской власти".

По мнению следствия, Медведчук договорился с Порошенко, который как президент имел "необходимые возможности административного влияния на исполнительную и законодательную власти".

По данным следствия, в ноябре 2014 года Медведчук привлек к схеме Кузяру, который имел контакты с представителями Донецкой и Луганской народной республик (ДНР, ЛНР). По версии, изложенной Сапьян, план предусматривал, что РФ создаст искусственный дефицит угля для энергогенерирующих предприятий Украины путем ограничения объема его поставок со своей территории, а руководители ДНР и ЛНР определили по одному предприятию, с которых будут поставлять уголь Киеву. "После получения авансовых платежей <...> начались поставки топлива. Все это время Медведчук согласовывал свои действия с высшим политическим руководством РФ и докладывал в Москву о реализации плана", - утверждала представитель ГБР.

Реализация схемы

Сапьян отметила, что инициированные Порошенко действия, в частности высказанные им сомнения относительно качества угля, который Украина получала из Южно-Африканской Республики, устные поручения правоохранителям проверить контракты на эти поставки, "создали предпосылки и стали основной причиной для расторжения контракта". "После этого ПАО "Центрэнерго" оказалось в условиях, когда могла импортировать уголь только из РФ. <...> В РФ решили заблокировать поставки угля на Украину, оставив возможность его ввоза исключительно с территории "ЛНР/ДНР", - пояснила Сапьян.

Она заявила, что, "преследуя политические интересы, Порошенко и Медведчук решили придать закупкам угля у указанных предприятий вид обычной хозяйственной деятельности". "Были формально перерегистрированы места их нахождения, а также открыты счета на подконтрольной Украине территории, таким образом, их выдавали за национальных производителей угольной продукции", - указала Сапьян. В то же время, по данным следствия, Порошенко содействовал искусственному назначению на должность министра энергетики приближенного к нему Демчишина, который способствовал реализации схемы и отменил решения своего предшественника, определявшие работу с предприятиями ЛНР/ДНР как незаконную.

По словам Сапьян, всего в течение 2015 года без учета средств, оплаченных наличными, на поставки угля с неподконтрольной Украине территории было потрачено не менее 205 млн 391 тыс. гривен ($7,3 млн по нынешнему курсу). Согласно подписанным соглашениям, из госбюджета должно было быть уплачено более 3 млрд 168 млн гривен ($113 млн). "Очевидно, что своими умышленными действиями Порошенко, Медведчук, Кузяра, Демчишин по предварительному сговору способствовали деятельности ЛНР/ДНР, обеспечивая приобретение там угля за государственные средства Украины", - сказала Сапьян.

Дело Порошенко

В отношении Порошенко возбуждено дело по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В декабре 2021 года следователи попытались вручить ему повестку, однако экс-президент их проигнорировал и в тот же день улетел в Турцию.

В понедельник Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Из аэропорта он отправился в Печерский районный суд Киева на заседание об избрании ему меры пресечения. Сейчас суд объявил перерыв, чтобы адвокаты могли ознакомиться с материалами следствия. Адвокаты Порошенко заявили, что экс-президенту не было предъявлено обвинение, а также не вручена повестка на судебное заседание. От государственных адвокатов экс-президент отказался, назвав эту инициативу провокацией. По данным украинских СМИ, следствие просит суд арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога 1 млрд гривен (более $35,7 млн).

Другие фигуранты

12 января суд выпустил из СИЗО под домашний арест Кузяру, который был единственным фигурантом дела, взятым под стражу. Ранее бизнесмен, которого задержали в конце сентября, заявил, что за 82 дня его нахождения под стражей с ним не произвели никаких следственных действий.

Сегодня стало известно, что Печерский райсуд Киева объявил в международный розыск Демчишина, который сейчас находится за рубежом, и арестовал его имущество.

Медведчукк обвинения по этому делу предъявили еще в октябре 2021 года. В настоящий момент политик находится под домашним арестом. Сам Медведчук считает дело сфабрикованным, а процесс называет политическими репрессиями.