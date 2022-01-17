СМИ: запрет Al Jazeera в Судане обусловлен необъективным освещением протестов

КАИР, 17 января. /ТАСС/. Министерство культуры и информации Судана разъяснило решение отозвать лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, отметив, что неоднократно призывало его сотрудников учитывать общественные интересы, а также прекратить распространение информации, "вредной для молодежи и противоречащей ценностям, идеалам и этике суданского народа". Об этом сообщает суданское информационное агентство SUNA со ссылкой на решение министерства, опубликованное в понедельник.

Согласно решению министерства, поводом для отзыва лицензии стало необъективное освещение протестов в Судане. Кроме того, в решении подчеркивается, что при освещении демонстраций и акций протеста в Судане телеканал демонстрировал в эфире сцены насилия, изображения обнаженных людей, а также использование ненормативной лексики. По мнению суданских властей, подобные действия телеканала формируют негативное представление о стране.

В воскресенье власти Судана отозвали разрешение на работу в стране у катарского телеканала Al Jazeera, а его сотрудникам запретили находиться на суданской территории.

Уже более двух месяцев в Судане не прекращаются волнения, вызванные решением главнокомандующего армией Абдель Фаттаха аль-Бурхана объявить чрезвычайное положение в стране, распустить правительство и возглавляемый им Суверенный совет.

Созданный в 1996 году по указу эмира Катара телеканал Al Jazeera является одним из крупнейших в арабском мире. Большую популярность он приобрел при освещении военных операций международной коалиции во главе с США в Афганистане и в Ираке в начале 2000-х годов.