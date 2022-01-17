{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Си Цзиньпин считает, что мир должен отказаться от менталитета холодной войны

Председатель КНР указал на действия определенных стран и кругов, направленные на сдерживание, подавление или конфронтацию, которые ставят под удар глобальные мир и безопасность

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Мир должен отказаться от менталитета холодной войны, от риторики, раздувающей ненависть и предрассудки. Об этом в понедельник на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня" заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы должны отбросить менталитет холодной войны и стремиться к мирному сосуществованию, к отношениям взаимной выходы", - сказал китайский лидер. "Наш мир сегодня отнюдь не спокоен, распространяется риторика, раздувающая ненависть и предрассудки", - отметил он. Председатель КНР указал на действия определенных стран и кругов, направленные на сдерживание, подавление или конфронтацию, которые ставят под удар глобальные мир и безопасность.

"История подтверждает вновь и вновь, что конфронтация не решает проблемы, она только может иметь катастрофические последствия", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Теги
КитайСи Цзиньпин
Кризис в Сирии
Члены "народных отрядов арабских ополченцев" напали на штаб курдских сил в Сирии
По данным агентства SANA, несколько курдских бойцов получили ранения
Читать полностью