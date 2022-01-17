Члены "народных отрядов арабских ополченцев" напали на штаб курдских сил в Сирии

БЕЙРУТ, 17 января. /ТАСС/. Штаб курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) в провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на востоке арабской республики, подвергся нападению. Об этом сообщило в понедельник сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По данным агентства, инцидент произошел минувшей ночью. Утверждается, что представители так называемых народных отрядов арабских ополченцев обстреляли пост СДС в окрестностях поселка Ан-Намлия на севере Дейр-эз-Зора. При атаке несколько курдских бойцов получили ранения (точное число раненых не указывается), здание штаба было частично разрушено.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке арабской республики, в настоящее время контролируется СДС, которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию.

Позиции СДС часто подвергаются нападениям, в том числе со стороны арабских ополченцев, жертвами которых стали уже десятки бойцов этих курдских формирований. Так, 11 января несколько курдов погибли и получили ранения в деревне Эт-Такихи на севере провинции Дейр-эз-Зор при взрыве бомбы, заложенной в транспортное средство.