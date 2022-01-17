Суд отклонил просьбу Порошенко вернуть прокуратуре ходатайство об избрании меры пресечения

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева отказал экс-президенту Украины Петру Порошенко в просьбе вернуть прокуратуре ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене.

"В удовлетворении заявленного ходатайства отказать", - сказал в понедельник председательствующий на заседании судья Алексей Соколов, отвечая на просьбу экс-президента вернуть в прокуратуру ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Печерский райсуд в понедельник приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения. В ходе заседания адвокаты экс-президента заявили, что их клиенту не было предъявлено обвинение, а также не вручена повестка на сегодняшнее заседание. Бывший украинский лидер также отказался от государственных адвокатов, назвав эту инициативу провокацией.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

По данным СМИ Украины, следствие просит суд избрать Порошенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд гривен (более $35,7 млн).