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Глава МИД Германии прибудет в Россию 17 января

Анналена Бербок останется в Москве до вечера следующего дня

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибудет в Москву, где у нее на 18 января запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, вечером в понедельник, ее рабочий визит в российскую столицу продлится до вечера вторника. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства Германии в Москве.

"Министр иностранных дел Бербок уже сегодня вечером прибывает в Москву. Она останется здесь до вечера вторника", - отметили в диппредставительстве.

Как сообщили в пресс-службе, помимо переговоров с Лавровым и посещения выставки Diversity United в Новой Третьяковке, Бербок возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Рабочая поездка в Москву, куда Бербок прибудет из Киева, станет для нее первым посещением России в качестве министра.

Теги
ГерманияРоссияБербок, Анналена
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