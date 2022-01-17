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В Белоруссии возбудили дело по факту повреждения погранзнака на границе с Польшей

С места происшествия изъяты металлические шарики, которыми, предположительно были нанесены повреждения

МИНСК, 17 января. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту повреждения государственного герба на пограничном знаке, установленном на границе с Польшей. Об этом сообщило в понедельник следственное ведомство республики в своем Telegram-канале.

"Выяснение всех обстоятельств продолжится в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 370 ("Надругательство над государственными символами") Уголовного кодекса Беларуси", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, утром 17 января в Гродненском районе пограничным нарядом при несении службы на участке границы обнаружены повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Белоруссии в виде пробоин. "Установлено, что погранзнак расположен в непосредственной близости с белорусско-польской границей, при этом лицевая его сторона направлена в сторону сопредельного государства", - отметили в СК.

Следователем с привлечением специалистов управления госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области фиксируется следовая картина, допрашиваются свидетели. С места происшествия изъяты металлические шарики, которыми, предположительно были нанесены повреждения, проинформировали в СК Белоруссии.

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