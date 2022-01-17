Обвинение просит суд Киева арестовать Порошенко с альтернативой залога около $35,8 млн

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Сторона обвинения просит Печерский районный суд Киева применить к экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, с возможностью альтернативной меры - залога в размере 1 млрд гривен (около $35,8 млн по текущему курсу). Соответствующее ходатайство было озвучено в понедельник на судебном заседании.

"Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог <…> в размере 1 млрд гривен", - сказал один из прокуроров, речь которого транслировал телеканал "Прямой".

Кроме того, прокуратура просит суд обязать Порошенко сдать все паспорта, а также предписать ему носить электронный браслет в случае, если будет внесен залог.

В настоящее время судебное заседание продолжается (в общей сложности более 5,5 часов), выступают адвокаты Порошенко. Они высказывают возражения относительно применения меры пресечения к пятому президенту страны. Сотни сторонников экс-президента продолжают митинговать у здания суда, в целом обстановка остается относительно спокойной.