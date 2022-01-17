Порошенко уснул на заседании суда об избрании ему меры пресечения

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко начал засыпать во время заседания Печерского районного суда Киева, который избирает ему меру пресечения. Прямую трансляцию из зала суда ведут несколько украинских телеканалов.

На кадрах из зала суда видно, что Порошенко облокотился на руку и закрыл глаза, а его голова опускается все ниже.