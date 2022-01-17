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Кризис на Украине

Порошенко уснул на заседании суда об избрании ему меры пресечения

Обвинение просит суд арестовать экс-президента Украины с возможностью внесения залога $35,7 млн

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко начал засыпать во время заседания Печерского районного суда Киева, который избирает ему меру пресечения. Прямую трансляцию из зала суда ведут несколько украинских телеканалов.

На кадрах из зала суда видно, что Порошенко облокотился на руку и закрыл глаза, а его голова опускается все ниже.

Порошенко подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Обвинение просит суд арестовать экс-президента с возможностью внесения залога $35,7 млн, обязать сдать паспорта и носить электронный браслет. Дело рассматривает судья Алексей Соколов, назначенный указом Порошенко в 2017 году.

В зал суда Порошенко отправился прямо из аэропорта "Жуляны", куда он прилетел утром. К настоящему моменту заседание продолжается более пяти часов. Ранее суд объявлял перерыв, чтобы адвокаты могли ознакомиться с материалами следствия.

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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