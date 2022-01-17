Макей отметил вклад российского посла Лукьянова в развитие отношений Белоруссии и России

МИНСК, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел встречу с послом России в республике Евгением Лукьяновым по случаю завершения его дипломатической миссии, отметив его вклад в развитие отношений между странами.

"Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства в понедельник. Макей поблагодарил Лукьянова за его вклад "в развитие многоплановых отношений между странами".

14 января президент России Владимир Путин своим указом назначил Бориса Грызлова новым послом РФ в Белоруссии.