Прокуратура Латвии начала уголовное преследование обвиняемого в шпионаже в пользу РФ

РИГА, 17 января. /ТАСС/. Прокуратура Латвии начала уголовное преследование обвиняемого в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России и предоставлении ей не подлежащей огласке информации об оборонном секторе республики. Об этом сообщило в понедельник агентство LETA.

По его данным, прокуратура Рижского судебного округа приняла решение привлечь к уголовной ответственности лицо, имя которого не называется, по двум статьям уголовного закона - шпионаж (незаконный сбор не подлежащей разглашению информации и ее передачи службе разведки другого государства по ее заданию) и приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Обвиняемый по-прежнему находится под арестом. Более подробных комментариев прокуратура не предоставляет.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии 11 января сообщила, что в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности задержала двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой РФ и предоставлении ей секретной информации об оборонной сфере республики. Данные лица, имена которых не называются, были задержаны в прошлом году в рамках расследования двух уголовных дел и находятся под арестом. По сведениям спецслужб Латвии, эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ.

СГБ Латвии 30 декабря 2021 года передала в прокуратуру материалы одного уголовного дела с просьбой начать уголовное преследование одного из задержанных. По информации, полученной в ходе расследования, данное лицо использовало контакты, установленные в ходе профессиональной деятельности, для получения, обобщения, анализа и передачи российской военной разведке информации о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях Национальных вооруженных сил Латвии, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории Латвии. По второму уголовному делу лицо также подозревается в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой РФ, предоставлении информации, имеющей отношение к военным интересам России.