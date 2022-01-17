Премьер Испании призвал к деэскалации вокруг Украины

МАДРИД, 17 января. /ТАСС/. Правительство Испании призывает к деэскалации ситуации на украинской границе. Об этом заявил в понедельник премьер-министр королевства Педро Санчес на совместной пресс-конференции в Мадриде с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Глава правительства Испании озвучил "призыв к деэскалации". "Думаю, что со стороны России очень важна деэскалация ситуации на границе с Украиной", - утверждал Санчес. По его мнению, важно "признать все форумы диалога, которые сейчас открыты, чтобы достичь цели деэскалации ситуации и не столкнуться с потенциально рискованной ситуацией".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.