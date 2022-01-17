ОАЭ оставляют за собой право ответить на атаку йеменских хуситов на Абу-Даби

КАИР, 17 января. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сохраняют за собой право ответить на недавнюю атаку беспилотников на город Абу-Даби, которую осуществили мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

"ОАЭ оставляют за собой право отреагировать на террористические атаки и эту зловещую преступную эскалацию, считая произошедшее гнусным преступлением, совершенным мятежниками-хуситами, которые нарушили все нормы международного и гуманитарного права", - подчеркивается в сообщении ведомства, которое приводит Информационное агентство ОАЭ.

В понедельник атаке беспилотников подверглись объекты Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, по последним данным, три человека погибли, шестеро получили ранения.

Подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что мятежники взяли на себя ответственность за эту атаку и что в ближайшее время они представят отчет о проведенной в ОАЭ военной операции.