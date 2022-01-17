Над двумя аэропортами Швеции заметили беспилотники

СТОКГОЛЬМ, 17 января. /ТАСС/. Шведская полиция расследует появление неопознанных дронов над аэропортами Кируны и Лулео на севере страны 13 и 14 января соответственно. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"Начато предварительное следствие, по факту происшествия ведется расследование на месте. В настоящее время подозреваемых нет", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время неизвестно, кто является владельцем беспилотников, и речь пока идет о нарушении Закона о гражданской авиации. Если же выяснится, что на летательных аппаратах присутствовала какая-то специальная аппаратура, к этому может добавиться нарушение Закона о защите (от саботажа, терактов, шпионажа и грабежа с отягчающими обстоятельствами).

"Полеты дронов в аэропорту или над ним являются нарушением Закона о гражданской авиации, но также могут быть нарушением Закона о защите, если ведется съемка", - поясняется в сообщении.

14 января неопознанные дроны были замечены также над атомными электростанциями Форсмарк, Оскарсхамн и Рингхальс, однако полиция пока никак не связывает их с беспилотниками в Кируне и Лулео. По сообщению полиции безопасности СЕПО, она взяла на себя расследование полетов беспилотных аппаратов над АЭС.