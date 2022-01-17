Кабмин ФРГ считает лишними спекуляции о санкциях против РФ в разгар переговорного процесса

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Правительство Германии не считает нужным говорить о санкционном давлении параллельно с важными переговорами с Россией. Об этом заявил в понедельник его представитель в ответ на запрос ТАСС.

"Сейчас фаза важных переговоров со всеми участниками. Сейчас, с точки зрения федерального правительства, неподходящий момент для спекуляций на тему возможных санкционных мер", - сказал он, комментируя сообщение газеты Handelsblatt о том, что США и Евросоюз якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

На прошлой неделе прошли переговоры представителей США и РФ, а также состоялся Совет Россия - НАТО. Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

По данным Handelsblatt, вместо отключения от SWIFT якобы обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков. Власти ФРГ ранее неоднократно говорили, что военная агрессия со стороны России повлечет экономические и политические последствия.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.