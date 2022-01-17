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Глава британского Минобороны заявил, что приглашает Шойгу посетить Лондон

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон. Об этом он сообщил в понедельник, выступая в парламенте.

"Сегодня я направляю своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Мы готовы обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли", - сказал Уоллес, выступление которого транслируется на правительственном сайте.

Россия является ядерной державой и не должна опасаться НАТО, Украины или других стран, считает глава британского Минобороны.

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