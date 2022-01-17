Премьер Эстонии утверждает, что предложения РФ по безопасности являются "ловушкой"

ТАЛЛИН, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает российские предложения по гарантиям безопасности "ловушкой". Такую позицию она изложила в понедельник во время телефонного разговора с польским коллегой Матеушем Моравецким.

Как сообщило местное агентство BNS со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства, стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе.

"Россия заманила нас своими так называемыми предложениями в ловушку переговоров", - выразила мнение Каллас. "Мы не должны попасть в установленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство", - утверждала она.

По версии Таллина, угроза со стороны Москвы в отношении Киева нарастает. "Такую эскалацию помогут предотвратить убедительное сдерживание и поддержка Украины", - считает глава правительства Эстонии. "ЕС и США вместе разрабатывают санкции. Мы в ЕС должны обеспечить их незамедлительное введение в случае ухудшения ситуации", - отметила она.

Каллас также обсудила с Моравецким важность активизации военного сдерживания на восточном крыле НАТО. Собеседники подчеркнули необходимость ускоренного воплощения в жизнь уже принятых решений.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января в Вене было проведено совещание Постоянного совета ОБСЕ, на котором также рассматривались упомянутые инициативы.