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Йеменские мятежники заявили, что атаковали ОАЭ при помощи ракет и беспилотников

Официальный представитель ВС мятежников генерал Яхья Сариа сообщил, что целями ударов стали аэропорты Дубая и Абу-Даби, а также нефтеперерабатывающий завод в промышленной зоне Эль-Мусаффах и другие объекты

КАИР, 17 января. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) использовало в понедельник при осуществлении атаки на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пять баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников. Об этом, как передает телеканал Al Mayadeen, сообщил официальный представитель ВС мятежников генерал Яхья Сариа.

По его словам, целями ударов стали аэропорты Дубая и Абу-Даби, а также нефтеперерабатывающий завод в промышленной зоне Эль-Мусаффах (Абу-Даби) и ряд других объектов. Сариа пообещал, что хуситы будут готовы "без колебаний" расширить список целей, которые затронут более важные объекты.

"Хотим вновь предупредить страны агрессии о том, что они получат гораздо более ощутимые и болезненные удары, а зарубежные компании, иностранных граждан и жителей вражеского государства Эмираты призываем держаться подальше от жизненно важных объектов для их же безопасности, - добавил Сариа. - ОАЭ останутся небезопасным государством, пока продолжается их агрессия против Йемена".

Ранее сообщалось, что атаке беспилотников подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. Как информировала позднее полиция, в результате взрывов и пожаров на объекте ADNOC погибли три человека, в том числе пакистанец и два гражданина Индии, шесть пострадали.

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