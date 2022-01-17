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Глава дипломатии ЕС не считает нападение на Украину наиболее вероятным сценарием

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не рассматривает гипотетическое нападение на Украину в качестве наиболее вероятного сценария. Об этом он заявил в понедельник, выступая в комиссии Европарламента по иностранным делам.

"Массированная атака на Украину не кажется мне наиболее возможным сценарием", - сказал Боррель, речь которого транслировалась на сайте законодательного органа. Он призвал Россию к "деэскалации ситуации" вокруг Украины. "Не может быть безопасности Европы без безопасности Украины", - отметил Боррель.

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