Зеленский и Бербок на встрече подчеркнули важность гарантий транзита газа для Киева

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, на которой была подчеркнута важность предоставления Киеву гарантий долгосрочного транзита природного газа. Об этом сказано в распространенном в понедельник сообщении офиса украинского президента.

"Была отмечена необходимость совместного осуществления конкретных шагов с целью укрепления энергетической безопасности Украины, среди прочего - гарантирования долгосрочного транзита газа через территорию нашего государства", - отметили в офисе.

Собеседники уделили особое внимание вопросам украинской энергобезопасности. Зеленский в очередной раз назвал газопровод "Северный поток - 2" "геополитическим проектом и оружием", которое направлено как против Украины, так и против всей Европы. "Было совместно констатировано, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования", - утверждается в сообщении.

Стороны также отметили общность подходов Украины и ФРГ к развитию взаимодействия в сфере энергетики, в частности относительно "зеленой" трансформации и возобновляемых источников энергии". "Отмечено, что практической реализации общих приоритетов будет способствовать открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-германских проектов в водородной энергетике", - сообщил офис президента.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 14 января в ходе онлайн-дискуссии в Атлантическом совете заявил, что Украина ожидает начала совместных консультаций с Россией, Германией и США о гарантиях транзита российского газа в Европу.

В ноябре 2021 года Зеленский призвал США и страны ЕС выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины в контексте запуска "Северного потока - 2" и назвал его "трагедией для Украины". До этого украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев будет добиваться продления контракта с Россией о транзите газа в Европу и ведет переговоры с европейскими партнерами. Он напомнил, что нынешний контракт с РФ действует до 2024 года, и подчеркнул, что идеальным сроком для Украины является продление этих условий на 15 лет.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Строительство "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м. в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию газопровода и теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Москва выражала недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. РФ также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.