Президент Ирана провел консультации с советником духовного лидера перед визитом в Россию

ТЕГЕРАН, 17 января. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси перед поездкой в Россию проконсультировался с советником по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбаром Велаяти.

"Речь шла о поездке президента в Россию. Естественно, что он консультируется перед этой важной поездкой, и я был одним из участников этих консультаций", - сказал Велаяти, отвечая в понедельник на вопрос журналиста агентства Tasnim о недавнем совместном заседании с участием Раиси.

По его словам, "вопрос о ядерной сделке является важным, с Россией, играющей решающую роль на переговорах, нужно консультироваться [по этому вопросу]". "[Президент России] Владимир Путин и Раиси обязательно будут обсуждать эту тему", - отметил иранский политик.

В конце 2021 года официальный представитель правительства исламской республики Бахадари Джахроми сообщил, что президент Ирана посетит Россию в начале 2022 года по приглашению российского лидера. 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин проведет совместно с иранским коллегой во время его предстоящего визита в Россию "инвентаризацию" всей повестки диалога двух стран.

Первый вице-спикер палаты Александр Жуков сообщил в понедельник по итогам Совета Думы, что Раиси 20 января выступит на заседании нижней палаты парламента.