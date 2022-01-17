Боррель заявил, что ЕС не планирует превентивных санкций против РФ

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Евросоюз не планирует вводить превентивные санкции в отношении России, но примет меры в случае ее гипотетического нападения на Украину. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в комиссии Европарламента по иностранным делам.

"Никто не говорил о превентивных санкциях в отношении России", - сказал Боррель, отвечая на вопросы членов комиссии. "Превентивных санкций быть не может, и мы о них не ведем речь. Мы обсуждаем то, как следует поступить, если что-нибудь произойдет, чтобы не тратить недели на дискуссии между собой", - отметил он. "Если возникнет необходимость действовать, мы должны будем действовать", - подчеркнул Боррель, добавив, что "в случае агрессии против Украины ЕС будет готов принять меры".

По словам главы европейской дипломатии, "ЕС одновременно побуждает Украину к проведению реформ, чтобы она могла лучше сопротивляться внешнему давлению". "Мы говорим нашим друзьям на Украине, что наша поддержка должна приводить к реформам. Мы оказываем содействие Украине, чтобы помочь ей в реформировании политической, экономической, правовой систем", - уточнил Боррель. Он выразил мнение, что эти изменения "должны сделать Украину более демократичной, более процветающей".