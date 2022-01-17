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Боррель заявил, что ЕС не имеет возможности вмешиваться в события в Казахстане

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, такую возможность имеет Россия

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Евросоюз, в отличие от России, не имеет возможности вмешиваться в происходящие в Казахстане события. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в комиссии Европарламента по иностранным делам.

"ЕС не имеет возможности вмешиваться в ситуацию в Казахстане. Такую возможность имеет Россия", - сказал он. Боррель напомнил, что РФ и Казахстан являются участниками Организации Договора о коллективной безопасности. "Власти Казахстана обратились за помощью к России в рамках этого альянса", - отметил он.

Теги
КазахстанРоссияБоррель, Жозеп
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