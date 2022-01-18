{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Британский министр обороны призвал не надеяться на отправку сил королевства на Украину

Бен Уоллес заявил, что Великобритания прикладывает все усилия для того, чтобы украинцы могли помочь самим себе, - как через пакеты санкций, так и дипломатические меры

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал ложной надежду на то, что Лондон направит свои силы на Украину в случае якобы возможного конфликта с РФ.

"Думаю, что Соединенное Королевство всегда будет вместе с союзниками делать все возможное для обеспечения их и своей собственной безопасности. Мы всегда будем рассматривать все варианты, но буду честен - у России самые большие вооруженные силы в Европе, а Украина не является членом НАТО. Думаю, что было бы ложной надеждой говорить, что британские вооруженные силы в одностороннем порядке будут направлены на Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками. Именно поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы украинцы могли помочь самим себе, - как через пакеты санкций, так и дипломатические меры", - сказал Уоллес в понедельник, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин британского парламента.

Ранее Уоллес заявил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели, и выразил надежду на то, что визит состоится. По его словам, королевство готово обсуждать "общие обеспокоенности в сфере безопасности и вести конструктивный диалог в духе доброй воли".

В ходе дальнейшей дискуссии в Палате общин Уоллес добавил, что среди прочего хотел бы обсудить с Шойгу меры по "обеспечению прозрачности", а также действия, позволяющие избегать инцидентов. Он также заявил, что готов затронуть тему контроля над ядерными вооружениями.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.

Теги
УкраинаВеликобританияКризис на УкраинеУоллес, Бен
ИКАО выпустила отчет о расследовании инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске
Совещание по результатам расследования запланировано на 31 января
Читать полностью