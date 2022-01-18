Британский министр обороны призвал не надеяться на отправку сил королевства на Украину

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал ложной надежду на то, что Лондон направит свои силы на Украину в случае якобы возможного конфликта с РФ.

"Думаю, что Соединенное Королевство всегда будет вместе с союзниками делать все возможное для обеспечения их и своей собственной безопасности. Мы всегда будем рассматривать все варианты, но буду честен - у России самые большие вооруженные силы в Европе, а Украина не является членом НАТО. Думаю, что было бы ложной надеждой говорить, что британские вооруженные силы в одностороннем порядке будут направлены на Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками. Именно поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы украинцы могли помочь самим себе, - как через пакеты санкций, так и дипломатические меры", - сказал Уоллес в понедельник, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин британского парламента.

Ранее Уоллес заявил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели, и выразил надежду на то, что визит состоится. По его словам, королевство готово обсуждать "общие обеспокоенности в сфере безопасности и вести конструктивный диалог в духе доброй воли".

В ходе дальнейшей дискуссии в Палате общин Уоллес добавил, что среди прочего хотел бы обсудить с Шойгу меры по "обеспечению прозрачности", а также действия, позволяющие избегать инцидентов. Он также заявил, что готов затронуть тему контроля над ядерными вооружениями.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.