Президент Украины и глава МИД ФРГ отметили единство подходов к Донбассу

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предметно обсудил ситуацию в Донбассе на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая находится с визитом в Киеве.

"Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия и Украина)", - сообщили в офисе украинского президента в понедельник. На встрече было заявлено, что "дальнейшую эскалацию агрессии" могут предотвратить ограничительные меры, среди которых - "превентивные санкции".

Зеленский заявил в этой связи, что без достижения мира на Украине "не может идти речь о безопасности Европы".

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что представители Германии, России, Франции и Украины в ближайшее время проведут встречу для подготовки дальнейших контактов в "нормандском формате". Он сказал также о стремлении активизировать "нормандский формат" и о том, что они с французским президентом Эмманюэлем Макроном "много раз пытались вновь запустить переговоры".

В офисе Зеленского на прошлой неделе заявили о готовности Киева к необходимым решениям на новом саммите "четверки". Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сначала нужно выполнить уже существующие договоренности. Решения последнего саммита в "нормандском формате", состоявшегося в Париже в декабре 2019 года, Украиной не выполнены. В частности, Киев отказался законодательно закрепить "формулу Штайнмайера", которая была специально разработана бывшим главой МИД ФРГ как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе.