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Reuters: КНДР провела в понедельник испытание тактических управляемых ракет

КНДР провела в понедельник испытание тактических управляемых ракет - Рейтер со ссылкой на ЦТАК.

Вынесение решения суда о мере пресечения Порошенко отложили до 19 января
Заседание состоится в 15:00
Вынесение решения суда о мере пресечения Порошенко отложили до 19 января
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