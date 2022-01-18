ИКАО выпустила отчет о расследовании инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске

ТАСС, 18 января. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в понедельник разослала всем своим странам - членам отчет о расследовании инцидента, связанного с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщается на сайте ИКАО.

"ИКАО опубликовала свой отчет об установлении фактов, касающихся события с участием рейса Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Белоруссии", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что совещание по результатам расследования запланировано на 31 января. В этот день Совет ИКАО не только рассмотрит доклад и предпримет соответствующие действия, но и обсудит запрос Белоруссии о законности наложенных на нее в связи с вышеупомянутым событием санкций других государств.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая 2021 года приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta. Он был задержан, также была задержана гражданка РФ София Сапега. После инцидента с самолетом Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией объединения, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.