СМИ: в результате ударов аравийской коалиции по Сане погибли девять человек

КАИР, 18 января. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в понедельник вечером в Сане в результате ударов аравийской коалиции по йеменской столице. Об этом сообщил телеканал "Аль-Масира".

Атакам с воздуха подвергся жилой квартал Эль-Либи на западе города, удерживаемого мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". Среди погибших есть женщины. Как отмечает телестанция, пять жилых домов полностью разрушены, повреждения получили еще десятки зданий по соседству. Под завалами остаются люди. Из-за возобновившихся авиаударов машины скорой помощи не могут проехать в пострадавший район, а работавшие на месте спасательные бригады вынуждены были остановить поисковую операцию.

Некоторое время назад возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале интенсивной бомбардировки Саны после того, как днем хуситы напали на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Ранее сообщалось, что атаке беспилотников там подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. По последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения.

Официальный представитель ВС "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил вечером в понедельник, что в этой вылазке были задействованы пять баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников. Он также утверждал, что целью обстрелов была и воздушная гавань Дубая, призвав зарубежные компании, иностранных граждан и жителей ОАЭ не приближаться к жизненно важным объектам для их же безопасности.