В ОАЭ нефтяная компания приняла экстренные меры после атаки йеменских мятежников

ТАСС, 18 января. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приступила к реализации плана по обеспечению бесперебойных поставок после затронувшего объекты ее инфраструктуры нападения йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на странице компании в Twitter.

"После недавнего инцидента на топливном складе в районе Мусаффах ADNOC приступила к выполнению необходимых планов с целью непрерывного функционирования бизнеса, чтобы обеспечить надежные и бесперебойные поставки продукции местным и международным клиентам, гарантируя при этом безопасность своих сотрудников", - отмечается в тексте.

В понедельник атаке беспилотников подверглись объекты ADNOC в Мусаффахе, а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, согласно последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения.

Официальный представитель ВС "Ансар Аллах" генерал Яхья Сариа заявил в понедельник вечером, что при совершении этой вылазки было задействовано пять баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников. Он также утверждал, что целью обстрелов была и воздушная гавань, призвав зарубежные компании, иностранных граждан и жителей ОАЭ не приближаться к жизненно важным объектам для их же безопасности.