Главы МИД и Минобороны Японии и Франции проведут переговоры 20 января

ТАСС, 18 января. Главы МИД и Минобороны Японии и Франции проведут переговоры в формате "два плюс два" 20 января. Об этом сообщило в понедельник французское оборонное ведомство в своем Twitter.

Консультации пройдут по видеосвязи. Стороны изначально планировали провести очную встречу в Японии в 2021 году, однако эти планы пришлось пересмотреть из-за ситуации с коронавирусом и быстрого распространения омикрон-штамма.

Как отмечает агентство Kyodo, министры планируют обсудить двустороннее оборонное сотрудничество, рост активности Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также ядерную программу КНДР.

Предыдущая встреча японских и французских министров в формате "два плюс два" прошла во Франции в январе 2019 года. Франция в последние годы усиливает взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, на регулярной основе французские военные проводят морские учения "Лаперуз" с участием Японии, Австралии и США.