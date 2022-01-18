В Конгрессе США призвали отложить развертывание сетей 5G близ аэропортов

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Члены комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США в понедельник призвали телекоммуникационных операторов отложить развертывание сетей связи 5G поблизости от аэропортов, пока американское Федеральное авиационное управление (ФАУ) не будет уверено в безопасности такого шага.

Как сообщается на сайте комитета, его председатель Питер Дефазио (демократ, от штата Орегон) поддержал призыв американских авиаперевозчиков к администрации США запретить размещение соответствующих объектов в радиусе примерно двух миль от взлетно-посадочных полос ряда аэропортов. "Очевидно, что директива времен [предыдущего президента США Дональда] Трампа, принятая Федеральной комиссией по связи, помогла набить карманы [компаний] телекоммуникационной отрасли за счет авиационной безопасности. <...> Мы должны предоставить ФАУ и авиационной отрасли больше времени для тщательной оценки рисков развертывания [5G], чтобы избежать потенциально катастрофических сбоев [в воздушном сообщении]", - сказано в заявлении законодателя.

"ФАУ, Федеральная комиссия по связи, представители отрасли и соответствующие заинтересованные стороны в федеральном правительстве должны работать над устранением проблемных вопросов и обеспечением безопасности воздушного пространства", - подчеркнул в свою очередь конгрессмен Рик Ларсен (демократ, от штата Вашингтон). Он возглавляет подкомитет по авиации, входящий в структуру комитета по транспорту и инфраструктуре нижней палаты американского Конгресса.

Ведущие авиаперевозчики США в понедельник призвали федеральное правительство "предпринять немедленные действия", чтобы не допустить масштабного сбоя в воздушном сообщении из-за развертывания инфраструктуры для связи 5G близ аэропортов. В письме, направленном авиакомпаниями Министерству транспорта США, утверждается, что власти страны не подтвердили безопасность работы значительной части аэропортов и рейсов после установки инфраструктуры для 5G, из-за чего данные рейсы придется отменять. Опасения у авиаперевозчиков вызывает тот факт, что новое оборудование в своей работе использует те же частоты, что и ряд приборов на борту самолетов.

Министерство транспорта ранее приняло решение создать буферные зоны у ряда крупнейших аэропортов страны, где инфраструктура 5G не появится. Власти ведут работу по проверке безопасности рейсов и тех аэропортов, где буферные зоны не планируются. Пока одобрение на посадку в условиях низкой видимости в таких воздушных гаванях получили лишь около 45% самолетов.

Ранее американские операторы связи AT&T и Verizon согласились по просьбе Минтранса отложить на две недели - до 19 января - ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G в C-диапазоне из-за опасений по поводу безопасности полетов.