Глава МИД Японии считает, что на южную часть Курил распространяется суверенитет Токио

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Япония считает, что ее суверенитет распространяется на южную часть Курильских островов. Такую позицию изложил во вторник на пресс-конференции в Токио глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

"На четыре северных острова (так в Японии называют российские южные Курилы - прим. ТАСС) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса", - сказал он.

Таким образом Хаяси прокомментировал заявление своего российского коллеги на пресс-конференции в Москве 14 января. Тогда Сергей Лавров отметил, что в Токио до сих пор не признали итоги Второй мировой войны в контексте Курильских островов, делая постоянные демарши из-за посещения российскими официальными лицами и военными островов Южно-Курильской гряды.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.