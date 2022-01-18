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Протесты в Казахстане

Очередная группа российских миротворцев прибыла из Казахстана в Россию

На аэродромах в Московской и Ульяновской областях была организована торжественная встреча с участием командования ВДВ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сорок самолетов военно-транспортной авиации ВКС России за прошедшие сутки доставили российских миротворцев из Казахстана на аэродромы в Московской и Ульяновской областях, говорится в сообщении Минобороны РФ.

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"40 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России за прошедшие сутки доставили российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Республики Казахстан на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях", - сообщили в военном ведомстве.

Там добавили, что на аэродромах была организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ и Ульяновского соединения ВДВ. "После торжественных митингов десантники-миротворцы провели разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершили марши в пункты постоянной дислокации", - отметили в Минобороны.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

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