Эксперт: визит главы МИД ФРГ в Киев является сигналом солидарности с Украиной

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев перед переговорами с главой МИД России Сергеем Лавровым является важным сигналом солидарности с Украиной. Такое мнение выразил во вторник бывший председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Министр иностранных дел Бербок посылает важный сигнал солидарности с Украиной, отправившись в Киев, прежде чем принять участие в переговорах с министром иностранных дел России Лавровым", - отметил эксперт.

Вместе с тем он акцентировал внимание на ключевой роли силы на международной арене. "Германия также должна видеть себя частью европейской силы вместе с США", - считает Рёттген.

В свою очередь представитель Свободной демократической партии Александер Граф Ламбсдорф тоже высоко оценил тот факт, что Бербок сначала посетила Киев. "Правильно, что министр выбрала именно такой порядок визитов, - полагает он. - В Москве министр должна проинформировать российскую сторону о единстве Запада".

Евродепутат от германской партии "Союз-90"/"зеленые" Сергей Лагодинский изложил точку зрения, согласно которой визит руководителя внешнеполитического ведомства в Москву "задаст курс на ближайшие месяцы и годы". По его мнению, Бербок "будет сигнализировать о готовности к диалогу, но в то же время о смене парадигмы".

17 января министр иностранных дел ФРГ посетила Киев, где приняла участие в переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. Во второй половине дня она отправилась в Москву, где 18 января встретится с главой МИД России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя переговоры Лаврова и Бербок, сообщила, что на встрече планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, формирование графика политических контактов, практические аспекты выстраивания сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и историко-мемориальной сферах, а также контакты по межпарламентской, региональной и межобщественной линиям.