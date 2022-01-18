Посол Украины в ФРГ заявил, что Германия игнорирует некоторые интересы Киева

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Германия не воспринимает Украину как "влиятельный субъект политики", из-за чего Берлин не всегда считается с мнением Киева. Такое мнение высказал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в понедельник.

"Украину до сих пор не до конца понимают, немцы иногда считают, что ФРГ может себе легко позволить не считаться с нашими интересами как субъекта международной политики", - заявил посол. Главным вызовом в двусторонних отношениях он называет такую позицию Берлина и считает это главной недоработкой в отношениях между странами за последние 30 лет. "Мы еще не смогли заявить о себе как о великой культурной европейской нации, как влиятельный субъект истории. А именно от этого во многом зависит и политическое признание", - считает Мельник.

При этом дипломат утверждает, что украинским политикам в Германии удалось "мощно заявить" о себе, поставив немецкую элиту, журналистов и экспертов в известность о существовании Украины.