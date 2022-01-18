Суды в Казахстане после беспорядков рассмотрели 8 354 административных дела

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Казахстанские суды рассмотрели 8 354 административных дела, связанных с прошедшими в январе беспорядками. Об этом сообщил во вторник на брифинге старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин.

"Всего судами рассмотрено 8 354 административных дела, связанных с этими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц. 3 337 были лишь предупреждены без применения к ним взыскания в виде арестов и штрафов. По 1 653 делам судом применен штраф. Сейчас 1 002 лица пребывают под арестом", - сказал он.

Правоохранительные органы арестовали 695 человек в ходе расследования уголовных дел по фактам массовых беспорядков.

"По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам, 6 дел - по фактам пропаганды и призывам к захвату власти. Задержаны в качестве подозреваемых 780 лиц, из них по 695 судом санкционирован арест", - сказал он.