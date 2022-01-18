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Экс-глава МИД ФРГ считает, что ЕС и НАТО никогда не представляли опасности для России

Расширение НАТО и ЕС на восток стало первой надежной архитектурой безопасности после Вестфальского мира, отметил Зигмар Габриэль

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, который руководит организацией "Атлантический мост", содействующей развитию германо-американской дружбы, полагает, что ни НАТО, ни Евросоюз никогда не представляли опасности для России. Такое мнение он выразил в опубликованном во вторник интервью газете Der Tagesspiegel.

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"Расширение НАТО и ЕС на восток стало первой надежной архитектурой безопасности после Вестфальского мира. Ни НАТО, ни ЕС никогда не представляли угрозы для России", - считает Габриэль. При этом он утверждает, что "в новых государствах-членах не было размещено даже войск Североатлантического альянса".

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января в Вене было проведено совещание Постоянного совета ОБСЕ, на котором также рассматривались упомянутые инициативы.

Теги
ГерманияРоссияГабриэль, Зигмар
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