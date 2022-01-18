Участники беспорядков в Алма-Ате повредили 165 полицейских машин

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Участники массовых беспорядков в Алма-Ате повредили 165 служебных полицейских машин. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

"В результате массовых беспорядков повреждено 165 служебных транспортных средств, 53 из них были подожжены. Из общего количества поврежденных машин 64 восстановлению не подлежат", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе беспорядков в городе сгорели пять фронт-офисов полиции, повреждены здания департамента и управления полиции Алмалинского района. Повреждены и подожжены 19 модульных и 13 экологических постов правоохранительных органов.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. По данным Генпрокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, в морги было доставлено 225 тел погибших.