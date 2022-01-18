МИД КНР опроверг опасения по поводу возможных хакерских атак на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Китайские власти гарантируют безопасность пекинской зимней Олимпиады и считают беспочвенными опасения отдельных стран по поводу возможных хакерских атак на смартфоны и компьютеры в период проведения соревнований. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Некоторые страны испытывают беспокойство по поводу сетевой безопасности [на Олимпиаде в Пекине], их подозрения абсолютно не обоснованы", - подчеркнул он на брифинге в ответ на просьбу западного журналиста прокомментировать информацию о том, что некоторые страны, включая Австралию, Нидерланды и США, "не советуют своим атлетам и чиновникам брать мобильные телефоны и ноутбуки на Олимпиаду в Пекине" в связи с возможностью хакерских атак.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.