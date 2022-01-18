СЕНТКОМ и союзники США перехватили в 2021 году рекордный объем нелегальных грузов

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США при содействии Объединенных морских сил перехватили в 2021 году рекордное количество нелегальных грузов в ходе осуществления совместного морского патрулирования в регионе Персидского залива. Об этом сообщила во вторник на своем сайте служба распространения визуальной информации Министерства обороны США.

По ее данным, в ходе совместных операций корабли Пятого флота ВМС США и Объединенных морских сил перехватили в завершившемся году незаконных морских грузов на $193 млн, включая около 8,7 тыс. единиц оружия, переправлявшегося в страны Персидского залива в нарушение резолюций СБ ООН. Одним из отправителей таких грузов в сообщении службы назван Иран, а в перечне нелегально перевозившегося оружия, помимо стрелкового, фигурируют также гранатометы и управляемые противотанковые ракеты.

Только за период с середины июля 2021 года, указывается в сообщении, Объединенные морские силы провели более 50 досмотров судов, заподозренных в перевозке запрещенных грузов. В ходе этих рейдов в 14 случаях были захвачены партии наркотиков, в 20 случаях - оружия.

"Мы усилили наше присутствие и бдительность в региональных водах, - приводит ведомство слова вице-адмирала Брэда Купера, командующего Пятым флотом США, в зону ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток. - Это отражает нашу неизменную приверженность противодействию дестабилизирующим действиям, нарушающим основанный на правилах международный порядок, обеспечивающий морскую безопасность в [регионе] Ближнего Востока".