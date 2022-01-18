Собираются ли Швеция и Финляндия в НАТО? В альянсе заявили, что примут их "за одну ночь"

В то время как Москва выражает несогласие с планами дальнейшего расширения НАТО, в самом альянсе заявляют, что готовы в кратчайшие сроки включить в свой состав новых участников — долгое время остававшихся нейтральными Финляндию и Швецию. Разбираемся, решатся ли Стокгольм и Хельсинки на этот шаг и что это означает для России. Требования России не принимать в НАТО Украину и Грузию обеспокоили Финляндию и Швецию Хотя эти страны и являются членами ЕС, они не состоят в Североатлантическом альянсе. При этом, судя по заявлениям, для них важно не столько присоединиться к НАТО, сколько иметь такую возможность. ​​И в Финляндии, и в Швеции выступили против российских инициатив в сфере безопасности, требующих юридического прекращения расширения блока.

Так, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в начале января, что "теперь, когда военное сотрудничество с Европейским союзом активизируется", Хельсинки хотели бы иметь опцию получить членство в Североатлантическом альянсе. О том, что Финляндия "сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама", указал в своем новогоднем обращении и президент страны Саули Ниинистё, уточнив однако, что пока Финляндия не собирается менять свой внешнеполитический курс. В похожем ключе высказался и министр обороны Швеции Петер Хультквист, который подчеркнул, что королевство не собирается вступать в альянс "ни сейчас, ни позднее", но должно иметь свободу принятия решений. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также указала, что пока у правительства нет необходимости вступать в НАТО, но сослалась на парламентское большинство, поддерживающее углубление сотрудничества с альянсом. НАТО и Вашингтон приветствуют вступление Финляндии и Швеции Несмотря на то, что ни Финляндия, ни Швеция не изъявили прямого желания присоединиться к военному союзу, в руководстве НАТО, как и в Вашингтоне, указывают, что готовые принять эти страны в течение "одной ночи". По словам Йенса Столтенберга, оба государства "соответствуют стандартам НАТО практически во всех сферах, у них очень хорошо организованные и управляемые институты обороны и безопасности" и они "очень близки к НАТО во многих аспектах". Примерно об этом же заявили и Вашингтоне. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, и Стокгольм, и Хельсинки давно создали стабильные демократии, что серьезно отличает их от других кандидатов, которые только находятся в состоянии перехода к демократической системе и имеют дело с экономической нестабильностью и коррупцией. В Москве указывают, что уважают суверенитет и выбор обеих стран. Как недавно заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона признает право нейтральных государств самостоятельно определять свое участие в военных объединениях. В то же время он выразил надежду на то, что и Хельсинки, и Стокгольм продолжат вносить свой вклад в поддержание нейтралитета, а следовательно, и общеевропейской безопасности.

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"Но вот те, кто не уважает суверенитет Финляндии и Швеции, — это те, кто всеми правдами и неправдами хотят спровоцировать их присоединение к НАТО. И будирование этого вопроса началось давно, далеко не сейчас", — подчеркнул министр. В декабре 2021 года официальный представитель российского МИД Мария Захарова также указала, что в Москве видят целенаправленную работу НАТО по втягиванию Швеции и Финляндии "в орбиту своих интересов". По ее словам, эти страны все более активно участвуют в натовских масштабных учениях и предоставляют для них свои территории. Захарова отметила, что гипотетическое вступление Стокгольма и Хельсинки в альянс имело бы серьезные военно-политические последствия и потребовало бы адекватной реакции РФ. Финляндия и Швеция остаются нейтральными еще со времен холодной войны Обе страны сохраняли внеблоковый военный статус и занимались формированием собственных оборонных структур. При этом еще с прошлого века социал-демократическое правительство Швеции предоставляло США и другим членам НАТО разведывательные данные, покупало у них военное оборудование и полагалось на помощь Вашингтона. Что касается Финляндии, то после Второй мировой войны Хельсинки и Москва подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который ограничивал военные возможности Финляндии, так как страна воевала на стороне фашистской Германии. Теперь в ней действуют собственные Силы обороны, в которых обязательную службу проходят юноши, а девушки могут поступить на добровольную. Финляндия также покупает оружие у США. К примеру, в прошлом году страна приняла решение закупить для своих ВВС многофункциональные истребители F-35A Lightning II американской компании Lockheed Martin. С 1994 года и Швеция, и Финляндия официально являются партнерами НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира". Страны участвовали в миссиях альянса на Балканах, в Афганистане и Ираке. У альянса также есть право перебрасывать свои Силы быстрого реагирования (NRF) на шведскую и финскую территории. Предполагается, что принимающая сторона обеспечивает необходимые логистические условия для поставки продовольствия и боеприпасов для альянса. Таким образом, несмотря на формальную независимость от НАТО, обе страны активно сотрудничают с альянсом, проводят совместные учения и операции и наверняка рассчитывают на его помощь в случае военного конфликта. Ждать ли вступления Швеции и Финляндии в НАТО Теоретически это возможно, но вряд ли произойдет в ближайшее время. В сентябрьском оборонном отчете финского правительства сохраняется такая возможность, но на самом деле в парламенте страны есть раскол по этому вопросу.

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